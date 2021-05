Ultime notizie calcio Napoli - Tramite il proprio profilo Instagram Lorenzo Insigne, attaccante del Napoli, si è complimentato con Jorginho per la conquista, con il suo Chelsea, della Champions League nella serata di ieri. I due, ovviamente, saranno protagonisti con la maglia della Nazionale italiana ad Euro 2020 e chissà che non possano essere proprio loro due, tanto uniti sia sul campo che fuori, a trascinare gli azzurri in alto

