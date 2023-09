Insigne da brividi: "Nessun paragone, per noi napoletani esiste solo un DIOS10"

Insigne Maradona

Lorenzo Insigne ritratta con una piccola lettera da brividi per Maradona dopo aver identificato Messi come migliore della storia:"Ci sono alcune fedi, che vanno al di la del calcio giocato, Maradona è inciso nel cuore e sulla pelle di tutti noi napoletani. Non era mia intenzione fare alcun tipo di paragone. Il mio unico DIOS10 è e sarà sempre Diego Armando Maradona".