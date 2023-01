"Iniesta!", tifosi scherzano con Lobotka a Castel Volturno | VIDEO

Ultime notizie SSC Napoli - Simpatico siparietto coi tifosi per il Napoli a Castel Volturno, nella settimana che porta a Napoli-Roma. A metà settimana, come ogni tanto accade, ospiti del club alcuni giovanissimi tifosi e scolaresche per assistere ad una parte dell'allenamento e vedere da vicino i loro beniamini.

Ovazione per il capitano Di Lorenzo e per Kim Min Jae, divertente il siparietto con Lobotka che sorride quando tutti i baby tifosi presenti lo chiamano: "Iniesta!".

Clicca su play per guardare il video: