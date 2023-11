Infortunio Olivera, splendida dedica di Juan Jesus: "Questa vittoria è per te, torna presto! Siamo una famiglia"

Notizie calcio. Il Napoli vince per 2-1 a Bergamo contro l'Atalanta ma perde per infortunio Mathias Olivera, uscito in barella nel primo tempo per un trauma distorsivo al ginocchio. Le sensazioni non sono delle migliori, con il calciatore che poi ha assistito al secondo tempo con le stampelle.

Juan Jesus, su suoi canali social, ha voluto dedicare la vittoria proprio al terzino uruguaiano: