Notizie calcio. L'Inter vince per 3-0 a Napoli in una partita condita da polemiche arbitrali in favore dei nerazzurri. Al termine della sfida, la squadra di Inzaghi ha festeggiato negli spogliatoi ma all'occhio dei social non è sfuggito un dettaglio: il nerazzurro Dimarco ha festeggiato deridendo Walter Mazzarri, facendo il gesto "dell'orologio" che spesso viene fatto dal tecnico del Napoli. Una caduta di stile non da poco.