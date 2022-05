Ultime calcio Napoli - Ha dell'incredibile quanto accaduto allo stadio durante Napoli-Genoa. Si è svolta la cerimonia di Lorenzo Insigne, sì, ma è partita anche la (ormai solita) contestazione nei confronti di De Laurentiis. In curva B, non appena venivano intonati cori contro De Laurentiis, a sorpresa, si sentivano fischi provenienti dagli altoparlanti. Decine di testimonianze via social e su Twitter, con diversi video che circolano in rete.

Clicca su play per guardare il video: