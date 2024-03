Immobile distrugge l'arbitro Di Bello: "Un vigile che ti impediva anche solo di parlare, non chiedo scusa!"

Ultime news Serie A - Non solo le dure parole di Claudio Lotito che ha parlato subito dopo Lazio-Milan, commentando gli episodi arbitrali, ai microfoni di DAZN. Arriva anche lo sfogo via social di Luca Pellegrini e Ciro Immobile.

Luca Pellegrini ancora non ci sta. Così come Ciro Immobile, il capitano, e tutta la Lazio, che venerdì sera hanno chiuso la partita in otto uomini a causa delle tre espulsioni rimediate da Marusic, Guendouzi e - appunto - Pellegrini. Nel mirino è finito l'arbitro Di Bello, attaccato anche da Lotito nel post partita in diretta televisiva. Il terzino biancoceleste, intanto, ha preso posizione sui social attraverso un post pubblicato su Instagram, commentato poi da Immobile:

"Chiedo scusa alla squadra e i nostri tifosi, per il cartellino rosso. La prossima volta calcerò la palla fuori dallo stadio di sicuro, considerando che il sangue in faccia al mio compagno di squadra e il fatto che mi fermi non è stato sufficiente per l’arbitro. Ha vinto l’antisportività. Orgogliosi di questo gruppo, possiamo uscire a testa alta".

E nei commenti, spunta la replica di capitan Immobile:

"Pure scusa chiedi? Ma qui si può parlare? No perché in campo nn si poteva c’era il vigile che te lo impediva…".