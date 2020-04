Il triste post su Instagram di Floro Flores: "Mi mancherai amico, proteggi i tuoi figli da lassù" [FOTO]

Antonio Floro Flores, ex attaccante di Napoli ed Udinese, ha postato un triste messaggio su Instagram dedicato ad un amico che ha perso oggi:

"Non so cosa scrivere e da dove partire...mi hai lasciato così senza parole hai deciso di lasciarci; oggi con te ti sei portato una parte di me,ho combattuto fino alla fine perché in te ci vedevo un ragazzo sofferente...litigavamo perché sai che non volevo determinate cose ,perché nn esisteva persona con un cuore così immenso,ma con tante fragilità. Oggi hai messo fine alle tue sofferenze,hai lasciato in noi un vuoto che niente potrà mai colmarlo. Sei stato per me un fratello,un amico,un confidente perché sei sempre stato una persona che dava sempre il cuore. Niente spero che adesso dove sei troverai la tua serenità e e potrai proteggere i tuo figli da lassù mi mancherai fratello mio R.I.P"