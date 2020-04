Notizie Napoli calcio. Giovanni Scotto, giornalista de Il Roma, ha pubblicato un aggiornamento sul suo profilo Twitter circa le ultime decisioni in merito alla ripartenza della Serie A:

"Figc avanti tutta per la ripresa: nuova idoneità sportiva per i calciatori, massimo 240 persone negli stadi (squadre comprese) e nuovo protocollo antidoping. Pur di ripartire pronto un piano per giocare le partite solo in alcune città, tra cui Roma, Napoli, Firenze Bari".