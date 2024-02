Il Roma, Scotto: "Ecco quali sono stati i due drammi di questa stagione sciagurata"

"I due drammi di questa sciagurata stagione sono stati la preparazione atletica sbagliata in estate e il mercato, rinnovi compresi. Serviva solo il difensore di Kim, che non è stato preso. Acquistato un prospetto come Natan, finito in panchina. I rinforzi estivi non si vedono, e nemmeno quelli di gennaio. Spazio solo a Mazzocchi, che fino ad ora non convince. E poi rinnovi a giocatori 30enni (Jesus, Mario Rui e Politano, ad esempio), quando a parole si parla della voglia di lanciare i giovani e di guardare avanti con una rifondazione. Scelte difficili da comprendere in una società senza una guida sportiva forte e autorevole".

E' quanto scrive via social Giovanni Scotto, collega de Il Roma, dopo Cagliari-Napoli 1-1.