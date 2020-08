Ultime notizie calcio Napoli - Il Napoli ha presentato le nuove divise sui propri canali social. La notizia è stata pubblicata e condivisa da tutte le principali testate nazionali e dai giornalisti di riferimento. Tra questi c'è anche Gianluca Di Marzo ed al suo retweet è arrivato il "like" di Florian Thauvin, talento in forza al Marsiglia e che in passato è stato accostato anche al Napoli.

