Il messaggio di rispetto di Rrahmani: "Persone come esseri umani e non solo cittadini di altri paesi"

Notizie Calcio Napoli – Amir Rrahmani, difensore del Napoli, ho postato due foto sul suo profilo Instagram.

Amir Rrahmani, da cittadino e capitano della nazionale del Kosovo, ha pubblicato sui suoi social due fotografie emblematiche dopo i fatti avvenuti in Romania-Kosovo di ieri. Al 16’ minuto della partita, diversi tifosi rumeni presenti all’Arena Nationala di Bucarest, hanno iniziato ad intonare cori discriminatori verso il Kosovo, in particolare uno pro Serbia che esplicita “Kosovo e Serbia la stessa nazione”.

La partita è stata inizialmente sospesa, anche perchè ai cori si sono aggiunti lanci di fumogeni e petardi ma, dopo diversi avvertimenti della Fifa, è ripresa ed è terminata 2-0 per i rumeni. La Romania, tra l’altro, fa parte degli Stati che non riconoscono il Kosovo. Il pensiero di Rrahmani, dunque, è emblematico, anche nella seconda foto: un chiaro zoom sulla sua fascia di capitano con la parola #Respect, un termine di cui troppo spesso si dimentica il reale significato.

"Quando consideriamo le persone come esseri umani e non come cittadini di un altro paese, realizziamo i valori dell'umanità."