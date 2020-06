Il messaggio di Mardona per Mertens: "Orgoglioso di te, speriamo che il Napoli torni presto a vincere uno scudetto" [VIDEO]

Qualche mese fa @DriesMertens ha detto che ci teneva tanto a darmi la sua maglia in omaggio al suo campione di sempre. Io nel ringraziarlo subito dopo ho registrato questo messaggio, sapendo che avrebbe superato anche Marek Hamšík, diventando il miglior marcatore della storia del Napoli!!! ?? #ForzaNapoliSempre

