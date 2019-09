Il profilo Twitter del Gimnasia La Plata, che avrà come nuovo allenatore Maradona, 'ruba' il celebre coro 'Ho visto Maradona' e lo adattano in spagnolo per il loro nuovo tencnico: "Hola Napoli, ti rubiamo un attimo il coro".

Il Napoli risponde tramite il famoso social network agli argentini: "Vi prestiamo cn piacere il nostro coro! Che risuoni forte da Napoli a La Plata".

