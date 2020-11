Il cordoglio di Koulibaly per la morte dell'amico Ngcongca: "Riposa in pace, fratello" [FOTO]

Il calcio internazionale è in lutto. È morto a soli 33 anni Anele Ngcongca, calciatore con più di 50 presenze nella nazionale sudafricana. Per lui fatale un terribile incidente automobilistico, in cui ha rimediato ferite purtroppo rivelatesi mortali.

Una scomparsa che ha toccato anche Kalidou Koulibaly, difensore del Napoli, ed ex compagno di squadra di Ngcongca con la maglia del Genk.

Il calciatore azzurro ha condiviso sui social alcune foto in compagnia dell'amico con la didascalia: "Riposa in pace, fratello".

