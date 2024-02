"Domani.", è con questo tweet con una clip con una carrellata di gol segnati al Napoli che il Cagliari Calcio ha caricato i propri tifosi in vista della sfida ai partenopei di domani. Il Napoli infatti gioca in Sardegna e questo tweet fa solo seguito ad altre pubblicazioni che avevano suscitato polemica. Su alcune grafiche del club infatti si legge: "Non una partita qualunque".

Ecco il video: