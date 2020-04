Notizie calcio Napoli - Roberto Carlos Sosa, detto El Pampa, ha pubblicato sul suo profilo Instagram, una serie di storie che lo ritraggono con varie maglia che ha indossato durante la sua carriera. C'è anche quella del Napoli, la 10, l'ultima indossata nella storia del club azzurro, ed il Pampa la dedica proprio a Diego Armando Maradona, scrivendo 'dalla C alla Serie A'. Clicca sul file in allegato per vedere la fotografia.