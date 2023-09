Notizie Calcio Napoli – Il Napoli, dopo una prestazione opaca a Marassi contro il Genoa, ha strappato un punto ai padroni di casa bloccando la gara sul 2-2. Il collega de La Stampa, Jacopo Iacoboni, ha commentato la gara sul suo profilo Twitter.

“Garcia in meno di un mese si è reso ridicolo e ha perduto la squadra e lo spogliatoio. è già sciocco togliere Kvara nei 7 minuti finali, è arrogante toglierlo per Zerbin, come se Garcia Marquez volesse affermare che lui comanda. stile Caligola”.