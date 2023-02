Notizie - Sfida estrema per Marek Hamsik in patria. L’ex calciatore del Napoli, infatti, ha postato un video mentre si riprende in costume sulla neve. Il motivo? Recarsi in una piscina per un bagno bollente. “Mi si è gelato lo smartphone”, scherza Decibel Bellini tra i commenti. Clicca sul play in basso per vedere.