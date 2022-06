Ultime notizie calcio Napoli - Marek Hamsik è in questi giorni a Napoli e dopo che ieri è andato a trovare il suo barbiere di fiducia Costantino Intemerato, oggi è ancora in città. Lo slovacco, dopo il trionfo in Turchia con il Trabzonspor, è tornato a Napoli e oggi si è goduto una giornata in barca.

ma subito dopo, è andato a vedere il murales a lui dedicato ai Quartieri Spagnoli.

