"Grande presidente", ovazione per De Laurentiis: è successo dopo Napoli-Roma! | VIDEO

Ultime notizie SSC Napoli - Una notte indimenticabile anche per Aurelio De Laurentiis, quella di Napoli-Roma che con il gol di Simeone nei minuti finali ha scandito ancor di più la distanza che c'è in classifica (e dal punto di vista tecnico) fra la squadra di Spalletti e le rivali per lo scudetto.

De Laurentiis dopo Napoli-Roma

De Laurentiis, che momento dopo Napoli-Roma

Il presidente dei partenopei, che già prima del match era stato accolto da un bagno di folla, ha ricevuto un grosso attestato di stima dopo la gara: infatti, all'uscita dalla Tribuna, De Laurentiis è stato atteso da un centinaio di tifosi che l'hanno applaudito e ringraziato per un Napoli formato scudetto. "Grande presidente, grazie!", si sente fra i tifosi, che gli stringono la mano.

Clicca su play per guardare il video: