Ultimissime notizie calcio Napoli - Il Granada, club spagnolo che affronterà il Napoli in Europa League, ha pubblicato sui suoi canali social un post per celebrare questo momento storico per loro. Questo il testo del post:

"Non abbiamo bisogno di essere stuzzicati. Questo non è un sogno. Lo stiamo vivendo".

Clicca sul video in allegato