Ultime notizie SSC Napoli - Pazza esultanza della coppia Clementino-Rosario Miraggio in tribuna autorità per Napoli-Roma allo stadio Diego Armando Maradona. I due cantanti napoletani non riescono a trattenersi dopo la rete di Giovanni Simeone che sancisce il definitivo 2-1 del match. E Rosario Miraggio sui social scherza:

"Per la serie “quei bravi tifosi”! La capolista se ne va!!!"

