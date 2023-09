Notizie Calcio Napoli – Il Napoli, dopo una prestazione opaca a Marassi contro il Genoa, ha strappato un punto ai padroni di casa bloccando la gara sul 2-2. Il collega Fulvio Giuliani, ha commentato la gara sul suo profilo Twitter:

“Il Napoli non è più una squadra. Il Napoli - in questo momento - ha un allenatore e un gruppo di giocatori. Distinti e separati. Si può far finta di no, perché fa figo dire che bisogna dar tempo. Certo, ma oggi è così e da qui si deve partire”.