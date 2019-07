Giorno dell'Indipendenza in Colombia, il Napoli celebra la ricorrenza su Twitter ed i tifosi invocano James [FOTO]

Il Napoli, tramite il proprio canale Twitter in lingua spagnola, ha voluto rendere omaggio al popolo colombiano per il loro Giorno dell'Indipendenza. Ovviamente i tifosi azzurri non hanno perso questa occasione e sono stati davvero tanti gli account che hanno invocato, rispondendo al tweet, l'arrivo all'ombra del Vesuvio di James Rodriguez.

Con gran afecto saludamos a todos los colombianos en el #DiaDeLaIndependencia. ð¨ð´#ForzaNapoliSempre ð pic.twitter.com/RbXCbSLtMu — Oficial SSC Napoli (@sscnapoliES) July 20, 2019