Questa mattina, in un istituto di Scampia a Napoli, hanno presenziato due calciatori del Napoli: Kalidou Koulibaly e Faouzi Ghoulam. I due hanno inaugurato il primo giorno di scuola per questi studenti ed hanno sostenuto un dialogo con loro. "Buon anno scolastico, ragazzi!", è il messaggio dell'algerino. Clicca sul file in allegato per vedere la foto pubblicata da Ghoulam su Instagram.