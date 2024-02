Geolier arriva secondo a Sanremo 2024: la reazione con famiglia e amici | VIDEO

Termina il Festival di Sanremo 2024 con la vittoria di Angelina Mango davanti a Geolier che chiude secondo (qui la classifica completa di Sanremo 24): non basta - ed è incredibile - il 60% di televolo a favore di Emanuele, la sala stampa spinge la figlia d'arte alla vittoria. Come ha fatto Geolier a non vincere il Festival di Sanremo 2024 col 60% del televoto a suo favore? La risposta è semplice: per i 2/3 pesava il voto di sala stampa e radio. E vi spieghiamo qui come ha votato la giuria, pur di penalizzare il rapper napoletano.

Intanto, ecco il video emozionante con Geolier che dopo la serata raggiunge famiglia e amici, festeggiato come se avesse vinto. Bello l'abbraccio con sua mamma.

Clicca su play per guardare il video: