Gattuso aderisce all'iniziativa del Dubai Sports Council: "Stai a casa, resta al sicuro e mantieni la forma" [VIDEO]

Notizie Napoli calcio. Gennaro Gattuso, allenatore del Napoli, ha voluto contribuire alla causa del Dubai Sports Council attraverso un breve video messaggio. Il tecnico partenopeo, con l'immancabile tuta degli azzurri, ha invitato i cittadini degli Emirati Arabi a prendere le dovute precauzioni contro il Coronavirus: "Stai a casa, resta al sicuro e mantieni la forma"

Gennaro Gattuso, former star of the Italian national football team which won the World Cup in 2006, former player & manager of the Italian club AC Milan, & the current manager of Napoli FC, has joined the the Dubai Sports Council’s initiative to train at home, “Be fit, be safe”- pic.twitter.com/03oaBRgQjW

