Clamorosa gaffe della Serie A, sbaglia il nome di Mazzarri prima della conferenza! | FOTO

Notizie calcio. Il Napoli è impegnato in Arabia Saudita per la Supercoppa Italiana: la squadra azzurra domani affronterà la Fiorentina nella prima semifinale, con la vincente chè sfiderà la squadra vincente tra Inter e Lazio nella finalissima.

Poco prima dell'inizio della conferenza di Mazzarri e Simeone, non è passata inosservata un'incredibile gaffe della Lega Serie A: sul canale Youtube, in attesa dell'inizio della conferenza, è apparso un banner di presentazione dove Mazzarri veniva chiamato... Vincenzo! Immediato l'accorgimento della Lega che ha poi corretto, ma il web in questi casi non perdona.