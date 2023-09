Frattesi come Totti: il gesto verso Leao nel derby | VIDEO

Ultime notizie Serie A - Ha fatto molto discutere il gesto nel derby Inter-Milan di Davide Frattesi, poco prima che segnasse il 5-1 finale. Il centrocampista, dopo un fallo di Krunic, battibecca a distanza con Leao e replica il gesto storico di Totti: zittisce l'avversario e indica i 4 gol subiti (fino a quel momento).

Clicca su play per guardare il video:

Come Totti ?

Il primo derby di Frattesi:



• 63': entra in campo ?

• 92': come Totti nel 2004, zittisce e fa il gesto del 4-1 a Leao ??

• 93' segna il 5-1 ??

E si prende un giallo, togliendosi la maglia nell'esultanza ?#Frattesi #DerbyMilano #InterMilan #DAZN pic.twitter.com/9kI2NmxcaY