Foto senza mascherina, Meret risponde ai tifosi: "Conosco i comportamenti da tenere, l'ho tolta solo per lo scatto"

Notizie Napoli calcio. Alex Meret si è goduto le vacanze prima del ritorno a lavoro a Castel Volturno. Sul suo profilo Instagram, il portiere del Napoli ha pubblicato alcuni scatti dei momenti natalizie, immortalando alcune istantanee con la famiglia. I tifosi, preoccupati dai crescenti casi Covid che stanno colpendo il Napoli e non solo, hanno commentato le suddette foto nelle quali Meret non indossa la mascherina. Ecco la replica del portiere azzurro:

"Per tutti i commenti sulla mascherina, ovviamente l’ho tolta solamente per fare le foto rimanendo a distanza da tutti. Conosco benissimo, come tutti voi, la situazione in cui siamo e perciò so i comportamenti che devo tenere".