Ultime notizie Napoli. Tomas Lavezzi, figlio del Pocho Ezequiel Lavezzi, ha circa 15 anni. I tifosi del Napoli forse se lo ricorderanno bambino, quando ancora viveva in Argentina prima di raggiungere suo padre in Italia. Qualche giorno fa in diretta su Instagram, il giovane Tomi Lavezzi ha accontentato un tifoso napoletano ed ha esclamato "Forza Napoli", forte e chiaro davanti alla telecamera del cellulare.

Figlio di Lavezzi su Instagram

Tomas, il figlio di Lavezzi da piccolo

In allegato il video di Tomi Lavezzi, figlio di Ezequiel Lavezzi.