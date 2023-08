Festa centenario Celta Vigo: Gabri Veiga regolarmente presente | FOTO

Calciomercato Napoli - C'è regolarmente anche Gabri Veiga alla cerimonia del centenario del Celta Vigo. Il centrocampista, come dimostra la foto pubblicata sui social dal collega Pablo Verdeal de El Desmarque. Al momento dunque non si sblocca ancora la cessione del talento in forza ai galiziani. Stamattina il Corriere dello Sport ha scritto che l'intoppo sarebbe tra l'entourage di Gabri veiga ed il Napoli mentre con il Celta è già stato tutto messo a posto. De Laurentii è da ieri personalmente impegnato con Pini Zahavi, agente di gabri Veiga, per risolvere le questioni legate a commissioni e diritti d'immagine.

Gabri Veiga festa centenario Celta Vigo