Festa a Ghivizzano per Di Lorenzo, il discorso del capitano sul palco | VIDEO CN24

Notizie Calcio Napoli - Festa a Ghivizzano stasera per Giovanni Di Lorenzo, col comune natio del capitano azzurro che omaggia l’atleta per la cavalcata scudetto. “La mia famiglia è stata una parte fondamentale di me e del mio percorso. Mi hanno sempre supportato e non hanno mai voluto apparire al mio posto e questo è una cosa fondamentale per un ragazzo che ha il sogno di diventare un professionista. Il merito è anche della mia famiglia e averli visto emozionati è stato qualcosa di bello”, questo il discorso del leader azzurro sul palco.