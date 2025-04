Famiglia Simeone in città già da ieri: cena da Punto Nave a Napoli | FOTO

Ultime notizie SSC Napoli, splendida sorpresa nel weekend di¬†Napoli-Torino¬†per tutti gli appassionati di calcio. Perch√© la famiglia¬†Simeone, al gran completo, √® a Napoli. Il¬†Cholo Diego Pablo Simeone¬†e il figlio¬†Giuliano, talento dell‚ÄôAtletico Madrid, hanno raggiunto in citt√†¬†Giovanni Simeone. L‚Äôattaccante azzurro che domani sar√† protagonista in¬†Napoli-Torino. Ma prima, qualche ora da ‚ÄúCicerone‚ÄĚ in citt√† per il¬†Cholito.¬†Come vi abbiamo mostrato oggi, Giovanni ha accompagnato pap√† e fratello a pranzo da¬†Concettina ai 3 Santi¬†nel cuore del quartiere Sanit√†. Ma i parenti del¬†Cholito sono gi√† da ieri in citt√† e sorridenti si sono fatti immortalare anche ieri a cena da Punto Nave. Ecco lo scatto!