Fabian scherza su Instagram: "Mertens, non mi ringrazierai mai abbastanza per l'assist al bacio" [FOTO]

Ultime notizie calcio Napoli - Prestazione fantastica quella offerta da Fabian Ruiz, che ha dato il suo contributo alla vittoria del Napoli fornendo due assist, per le reti di Mertens prima e di Younes poi. Lo stesso centrocampista spagnolo in questi minuti ha pubblicato un post su Instagram scherzando proprio con il folletto belga:

"Contento per la vittoria e la bella prestazione della squadra. Dries Mertens, non mi ringrazierai mai abbastanza per questo assist al bacio".