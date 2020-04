Fabian compie gli anni e la ragazza gli dedica uno splendido messaggio: "Ci sarò sempre e voglio vederti felice" [FOTOGALLERY]

La fidanzata di Fabian, calciatore del Napoli, nel giorno del compleanno dello stesso, ha voluto omaggiare il suo ragazzo con un bellissimo messaggio sul suo profilo Instagram:

“Il giorno del tuo compleanno. Ogni anno è diverso, ma quest’anno più che mai. L’importante è che è stato speciale per entrambi. Arrivati a questo punto le parole sono superflue, ci sarò sempre e sai che voglio vederti felice sempre. Buon compleanno amore!”. Clicca sul file in allegato per vedere la fotogallery.

Non tarda ad arrivare anche la risposta del calciatore azzurro:

“Grazie mille per tutto, soprattutto per aver reso questo giorno ancora più speciale, perchè mi sorprendi sempre e mi rendi il più felice. Ti amo“