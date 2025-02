"Fa solo la sponda", sfogo di un tifoso: "Problema Lukaku!" | VIDEO CN24

Ultime notizie SSC Napoli - Terzo pareggio per Conte in campionato, con Lazio-Napoli terminata 2-2: la squadra di Conte non riesce a mantenere il vantaggio e nel finale subisce il gol del pari di Dia.

Nel post-partita di CalcioNapoli24TV di Lazio-Napoli, un tifoso all'esterno dello stadio Olimpico h

"Un centravanti che fa un tiro solo in porta... Sono anni che non lo vedevo, dopo che abbiamo avuto dei grandissimi centravanti un solo tiro in porta oggi: un centravanti che fa solo la sponda, ogni tanto fa gol e quindi va bene?".

