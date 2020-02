Con un eurogol che resterà a lungo negli occhi di tutti Dries Mertens ieri sera ha portato il Napoli in vantaggio prima del pareggio di Antoine Griezmann. Il suo gesto tecnico non è passato inosservato, per usare un eufemismo, in tutto il mondo, come confermato dalla storia che ha pubblicato Ezquiel Lavezzi sul proprio profilo Instagram. Come si suol dire in questi casi: "Chi ama non dimentica".

