Errore con la Colombia, la moglie rincuora Ospina: "Il mondo è pieno di ingrati, ma sappiamo la dedizione che metti nel tuo lavoro"

Notizie Napoli calcio. David Ospina si è reso protagonista di un grave errore con la sua Colombia, suscitando diverse critiche nei suoi confronti. A rincuorare l'estremo difensore del Napoli ci ha pensato sua moglie Jesy, che ha pubblicato uno scatto l'indomani della sfida contro il Perù:

Ecco quanto scritto dalla consorte di Ospina:

"So quanto sei professionale, la dedizione che metti ogni giorno nel tuo lavoro, sono testimone di tutto! Del tuo voler fare sempre di più... Per favore pensate che prima di essere calciatori sono esseri umani! E come dice Daniela Ospina (sorella di David, ndr) siamo fortunati a vivere e conoscere così da vicino l'essere umano così spettacolare che sei. Purtroppo il mondo è pieno di persone ingrate e senza memoria! Io invece continuerò a sentirmi la donna più orgogliosa per quello che sei"