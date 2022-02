Ultime notizie calcio - Entusiasmo, ovviamente, alle stelle in casa Fiorentina dopo il successo sull'Atalanta, con il gol di Milenkovic nel finale che ha scatenato tantissime polemiche a proposito di una posizione di sospetto fuorigioco. Il club viola, su Twitter, ha commentato così il successo: "E' calcio totale sì o no?". Un chiaro modo per pizzicare gli avversari dopo le diatribe del post partita. La viola intanto, vincente in 10 a Bergamo, attende la vincente tra Juventus e Sassuolo.