Ennesimo scontro Auriemma-Cruciani a Tiki-Taka: "Sei un gobbo di Notre Dame e fiancheggiatore juventino!"

Notizie calcio. In apertura della trasmissione Tiki Taka - La Repubblica del Pallone, è subito andato in scena un botta e risposta tra Raffaele Auriemma e Giuseppe Cruciani. Il conduttore Piero Chiambretti accende la miccia facendo riferimento ad una precedente citazione di Auriemma: "Cruciani gobbo di Notre Dame". Sull'argomento interviene lo stesso Cruciani che dice: "Auriemma mi dice che sono gobbo facendo riferimento ad una mia presunta fede bianconera, ma non è così poiché non sono juventino".

La lite è poi proseguita a suon di frecciate e accuse:

Auriemma: "Non bisogna avere la fede bianconera per fare da fiancheggiatore alla Juventus, conosco bene la storia".

Cruciani: "La parola fiancheggiatore starei attento a dirla in quanto era usata per le Brigate Rosse, ma Auriemma non conosce bene la storia italiana".

A questo punto Auriemma rilancia: "Fiancheggiatore è una parola del vocabolario italiano".