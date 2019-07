Elmas saluta il Fenerbahce: "Tifoseria straordinaria, due anni splendidi! Un giorno ci rincontreremo, Istanbul sarà sempre gialloblù!" [FOTO]

Tramite il suo account Instagram, il nuovo acquisto del Napoli, Elif Elmas, che ha debuttato anche ieri con la numero 12 contro la Cremonese, ha voluto salutare e ringraziare l'ormai ex club, i suoi ex compagni e la tifoseria del Fenerbahce, questo il messaggio:

"Cari amici, io voglio ringraziare il Fenerbahce per questi splendidi 2 anni che ho passato in questo club e i bellissimi momenti che ho vissuto insieme a voi. Io voglio dire grazie anche a Aziz Yildirim e Hasan Cetinkaya, i manager che mi hanno portato in questo club, e Ali Koc e Mr. Damien Comolli, tutti in questo club. I miei compagni e soprattutto i grandiosi tifosi del Fenerbahce che ci hanno supportato nei brutti momenti e nei buoni. Istanbul sarà sempre giallo-blù per me, io spero di rincontrarvi un giorno! Sempre forza Fenerbahce!".