Elmas pubblica le foto del suo esordio in maglia azzurra, Mertens scherza sui suoi capelli [FOTO]

Convincente l'esordio in maglia azzurra di Elif Elmas, con il centrocampista macedone che pian piano si sta ambientando sempre più in casa Napoli. Ha subito stretto molto con Dries Mertens che lo ha introdotto in quello che è il mondo del club azzurro, come da lui stesso raccontato nella conferenza stampa di presentazione. Proprio il belga, con un commento sotto il post su Instagram dell'ex Fenerbahce, ha ironizzato sulla pettinatura del mediano, con la sua frase che ha suscitato molta ilarità nei tifosi.

