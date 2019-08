Anche il neo calciatore del Napoli, Elif Elmas, ha voluto omaggiare Sinisa Mihajlovic (tecnico del Bologna) per il suo ritorno in campo a quaranta giorni dall'annuncio della sua malattia. Il calciatore macedone ha pubblicato su Instagram una foto disegnata dell'allenatore serbo con un messaggio: "Forza Sinisa". Clicca sul file in allegato per vedere l'immagine.