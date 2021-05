SSC Napoli, lo sfogo del vice-presidente De Laurentiis: "A noi un gol regolare annullato, a loro uno non regolare: che tristezza!"

Edoardo De Laurentiis furioso sui social. Il vice presidente del Napoli, ha condiviso una 'storia' su Instagram che ha del polemico anche se di difficile interpretazione:

"A noi un gol regolare non convalidato...a loro, come al solito, un gol convalidato non regolare...che tristezza".

Presumibile che il vicepresidente si riferisca al gol annullato ad Osimhen nel match di questo pomeriggio contro il Cagliari che ha suscitato tante polemiche.

Per la seconda parte del messaggio, il riferimento è alla punizione che poi ha portato al fallo di mano di De Paul con conseguente rigore assegnato e realizzato da Cristiano Ronaldo: in quel frangente, infatti, il fallo che ha portato alla punizione di Cristiano Ronaldo non c'era.