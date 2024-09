Contestazione a Roma dopo l'esonero di Daniele De Rossi, di mezzo ci va anche il capitano Lorenzo Pellegrini che è preso di mira dai tifosi fuori il centro sportivo di Trigoria: "Quanti allenatori volete fare fuori ancora? E' il quinto allenatore che fate cacciare, vergognatevi che pascolate in campo!". Poi il lancio di un super santos contro l'auto del giocatore che ha risposto: "Non dovete dirlo a me".



