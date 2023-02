"E' bellissima perchè c'è questo", gesto da brividi di Simeone con un tifoso | VIDEO

Notizie Napoli calcio - Il Cholito Simeone è entrato velocemente nel cuore dei tifosi del Napoli: non solo per i gol decisivi e le giocate, ma soprattutto per l'attaccamento alla maglia partenopea dimostato sin da subito da parte del centravanti argentino.

Simeone maglia Napoli

Simeone maglia Napoli, gesto da brividi

L'ennesima testimonianza dell'amore che Simeone prova per Napoli è testimoniata da un video che circola in rete. Un tifoso all'esterno di Castel Volturno gli chiede di firmargli la maglia dicendo al cholito "E' bellissima, vero?". La risposta è da applausi: "E' bellissima perchè c'è questo", indicando lo stemma del Napoli.

