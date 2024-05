Abbiamo chiesto ai tifosi in città, dopo il successo proprio al Maradona di Thiago Motta, "dove sarebbe il Napoli oggi se fosse arrivato Thiago Motta in panchina per il dopo Spalletti". L'allenatore fu corteggiato da De Laurentiis la scorsa estate ma scelse di restare al Bologna. E quest'anno ha conquistato la storica qualificazione alla prossima "super" Champions League.

Ecco il parere dei tifosi del Napoli, nella vox populi realizzata da Ilario Covino: