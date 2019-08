Dopo le notizie dei giorni scorsi in cui si vietava l'ingresso all'Allianz Stadium ai tifosi nati in Campania per la sfida tra la Juventus e gli azzurri, a Napoli si è risposto con la solita ironia che contraddistingue i partenopei. Alla porta di un negozio, infatti, è comarso un cartello: "Vietato l’ingresso nel locale ai tifosi Juve, nati".

